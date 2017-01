Webdeux.Connect 2016 : Save the date !

C’est officiel Webdeux.Connect 2016 aura lieu les 8 et 9 Novembre prochains à Paris. Les dernières techniques et tendances du Marketing Digital (Growthhacking, SEO, Social Media Marketing, A/B Tasting, Emailing, etc.,.) y seront passées en revue par un panel d’experts en la matière qui seront prochainement dévoilés.

Des intervenants entrepreneurs, journalistes, organisateurs d’autres conférences, écrivains seront également présent pour partager avec les participants leur vision globale sur le marketing digital avec le recul de l’expérience.

Le Dress Code reste inchangé : T-Shirts Connect personnalisé pour tout le monde afin d’optimiser votre Networking sur place. Avec nos illustrateurs pour les faire personnaliser à votre image.

Restez connectés pour en savoir plus très prochainement.

La billetterie en ligne est d’ores et déjà ouverte. Vous pouvez donc réserver votre place au meilleur tarif en vous inscrivant ici. Les tarifs sont progressifs, le plus tôt vous rejoindrez les participants, le plus vous profiterez de sa dynamique 😉

Pour découvrir la vidéo de l’an dernier :





Lien vers le site officiel :

http://connect.webdeux.info/