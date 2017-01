Webdeux.info fête ses 10 ans aujourd’hui

3650 jours se sont écoulés depuis l’ouverture de ce blog le 8 novembre 2005 avec cet article !

Je l’avais créé à l’origine pour informer mon entourage, principalement mes collègues de promotion d’école d’ingénieur, de ce qui était en train d’arriver avec le Web 2.0.

Je l’avais fait pour “gagner du temps” dans la transmission d’informations sur les derniers services et évolutions du web collaboratif, ce nouveau web social, vivant, qui allait devenir l’incroyable phénomène que nous vivons aujourd’hui en 2015.

Tel un “trou noir”, le digital a tout absorbé, tout révolutionné dans notre manière de nous informer, de communiquer, de tisser et de garder des liens sociaux, de consommer…

Je sentais bien en 2005 que cela allait être énorme, mais je n’aurai pas pu imaginer la spirale dans laquelle ceci m’a entraîné ces 10 dernières années. Je suis rempli de gratitude pour tout ce que ce blog a pu créer dans ma vie et dans la vie de toutes les personnes qu’il a inspiré jusqu’ici.

L’heure du bilan

Les premières années de ce blog ont été une course contre le temps à la recherche de la croissance de la communauté autour de ce blog, à l’augmentation du trafic via la publication quotidienne d’articles, l’optimisation du référencement, de l’interface utilisateur pour optimiser les gains publicitaires et le nombre d’abonnés… C’était à la fois passionnant et épuisant !

Ce dont je me suis rendu compte très vite, c’est que c’était un accélérateur formidable de rencontres. Aussi paradoxal que ça pouvait paraître, je n’avais jamais rencontré autant de personnes que lorsque que j’étais seul derrière mon écran d’ordinateur à partager ma veille, mes découvertes et analyses en tant que témoin de ces changements qu’apporte le web.

C’était les années où les blogs amateurs / semi-professionnels se cherchaient, expérimentaient. Nous étions très peu au départ et petit à petit les marques et les entreprises ont commencé à s’intéresser au pouvoir médiatique que nous commencions à avoir.

Je me souviens avoir aidé les équipes d’Orange à comprendre ce qu’était un blogueur, ce qui l’intéressait et comment travailler avec lui en bonne intelligence. C’est d’ailleurs grâce à eux que l’événement Webdeux.Connect a pu voir le jour. Eric Barilland et Caroline Brugier nous ont fait confiance pour rassembler les différentes communautés de blogueurs autour d’un événement unique de networking créé en 2007.

Lors du tout premier Webdeux.Connect, nous avions invité les fondateurs de Blogmusik qui venait tout juste de se rebaptiser Deezer pour nous parler de ce qu’était la musique 2.0 et comment cela allait changer le monde de la musique 😉

Nous avions également accueilli un jeune talent de la vidéo à l’époque qui est maintenant devenu une super star : Cyprien Iov. Il avait fait un super TGVCast à son retour (http://dai.ly/x41g7n). C’est très intéressant de voir l’impact qu’il a aujourd’hui au travers de ces vidéos et les foules hallucinantes qui le suivent au travers de ces vidéos. Marrant aussi de voir que ces “Youtubers”, sont en train de sortir du web pour partir à la conquête des scènes de théâtre les plus prestigieuses de la capitale et également en tournée en province, qu’ils font des films au cinéma etc. Grâce au web, il n’y a pas plus d’intermédiaire entre le créateur et son public.

Mais revenons à ce premier événement. Facebook et Twitter venait tout juste d’arriver en France et tout le monde se demandait si c’était une mode ou pas. C’est à partir de ce moment là que j’ai compris toute la force des médias sociaux et de la puissance qu’il y avait à savoir passer du “virtuel” au “réel” et inversement.

J’ai continué à bloguer régulièrement pendant des années, j’ai intégré petit à petit les réseaux sociaux pour donner plus d’ampleur et de visibilité à mes contributions. Petit à petit, j’ai commencé à devenir un “bon client” des médias et des conférences et ce blog m’a emmené à faire de nombreuses interviews sur tous types de support, j’ai même fait la couverture de Courrier Cadres, et été choisi dans le TOP100 des personnalités du numérique par le magazine 01net. Je suis intervenu dans de grandes conférences comme l’université d’été du Medef, la convention annuelle du CJD… J’ai contribué en tant qu’expert sur FranceInfo, Europe 1, France24, Le Parisien, Les Echos, Management, Capital etc…

En parallèle de tout ça, j’ai créé et développé PowerOn, une agence de webmarketing 360° avec laquelle j’ai eu la chance de travailler sur tout type de client, des startups aux grands comptes en passant par des indépendants et des PME industrielles. Des contextes très différents dans lesquels, je me suis perfectionner dans l’art du marketing digital et de la stratégie.

Le développement de cette activité étant très chronophage, j’ai petit à petit laché le blogging pour me concentrer sur le développement d’activités plus créatrice de chiffres d’affaires pour subvenir à la croissance de l’entreprise et de son équipe.

Petit à petit ce blog s’est donc vu alimenter par des contributeurs divers et par les contenus des conférences et événements créés par l’agence. Il y a aujourd’hui tellement de média qui traitent très bien de l’actualité du digital que nous avons décidé d’abandonner la course à l’audience depuis bien longtemps. Du coup, nous publions beaucoup moins de contenus et nous nous sommes libérés de la contrainte de faire absolument plusieurs articles par semaine.

Les projets médias récents

Ces dernières années, je me suis plus concentré sur l’organisation de webinaire en terme de création de contenus originaux. J’y prends beaucoup de plaisir et je pense que ça correspond bien aux besoins des internautes qui veulent approfondir des sujets en live, en vidéo.

On a même battu le record du monde du nombre de participants en faisant un webinaire avec plus de 13000 participants live.

J’ai créé une série de webinaires intitulés Secrets de Leaders, où j’interview régulièrement des experts sur différents sujets qui m’intéressent.

Je pense que si je retrouve du temps pour contribuer régulièrement sur les sujets du digital et du marketing, ça serait plutôt sous la forme de petites vidéos courtes qui pourraient alimenter une chaine youtube.

J’ai monté un nouveau site récemment pour mettre en avant mes activités de coach en développement de business, de speakers et d’organisateur d’événements. Vous pouvez le découvrir sur : http://www.jfruiz.com

Je reste convaincu que le contenu à haute valeur ajoutée est très important pour développer son activité quel qu’il soit, le blog n’est plus la priorité absolue comme c’était le cas de 2005 à 2008.

En prenant du recul, le fait de contribuer de manière écrite, audio ou vidéo, nous permet de nous assumer, de croître personnellement, de structurer notre pensée pour ensuite l’exposer au monde. C’est une véritable aventure qui nécessite du courage, de la persévérance, de la créativité. Nous sommes tous devenus des médias malgré nous, sous l’impulsion des réseaux sociaux qui se sont petit à petit transformer en médias sociaux.

“Fait voir ce que tu publies, je te dirai qui tu es”

C’est également un très bon endroit pour se (ré)inventer jour après jour. Un endroit où l’on projette une image qui se construit au travers de nos contributions. Un lieu où les personnes peuvent nous découvrir alors que nous sommes séparés physiquement. Est-ce la vérité ? Est-ce illusion ? Est-ce important ? Je n’en sais rien. Tout ce que je sais c’est que contribuer du meilleur de soi-même est un chemin de croissance personnelle que je compte continuer d’emprunter dans les 10 prochaines années et pour le reste de ma vie quelque soit la forme “matérielle” que cela prend.

Au plaisir de vous retrouver lors d’une prochaine contribution.