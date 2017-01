10 secrets pour des campagnes Facebook qui donnent du résultat

Réaliser des campagnes Facebook qui offrent un résultat satisfaisant n’est pas toujours aussi simple qu’on peut le croire. Ce réseau social demande de s’y intéresser sérieusement et de suivre rigoureusement ses évolutions de plus en plus fréquentes.

En effet, pour rester compétitif face aux autres médias sociaux tel que Twitter, entre autre, Facebook doit innover et répondre rapidement aux attentes des Marketeurs voire même anticiper leurs futurs besoins. Et tout ceci sans prendre le risque de perdre des utilisateurs.

Ce que nous rappelle Franck Rocca, CEO de l’agence Kalipseo et expert reconnu en Facebook Marketing, dans son intervention à Webdeux.Connect 2014, c’est qu’il est primordial de faire en permanence du testing pour toutes les campagnes que l’on mène sur Facebook et réajuster régulièrement ses paramètres pour être performant.

Autre conseil très important, la segmentation. Plus on applique de la segmentation à ses paramètres d’audience, plus on gagne en efficacité et plus on est en mesure d’optimiser ses dépenses et son temps.

Voici les 10 secrets de Franck Rocca qui permettent d’obtenir du résultat :

Utiliser Power Editor Personnaliser son audience Établir un calendrier de diffusion Utiliser les Dark Posts Créer des événements Facebook Définir la bonne taille pour son audience et segmenter Utiliser le D.U.R. : Daily Unique Reach Ne pas cannibaliser ses campagnes Maximiser les conversions Mesurer et analyser ses campagnes

