Comment attirer l’attention de millions de prospects via des médias ?

Attirer des millions de prospects sur son site Internet, tel est le rêve de tout entrepreneur qui démarre son activité.

Lors de Webdeux.Connect 2014, Sébastien le Marketeur Français explique comment attirer ses millions de leads et comment les transformer grâce à la notoriété médiatique.

Pour démarrer son atelier, Sébastien le Marketeur Français raconte une de ses anecdotes. « Un jour à l’aéroport quelqu’un est venu me voir parce qu’il m’avait déjà vu quelque part. On a discuté et je lui ai vendu 2 000€ de formation comme ça dans l’aéroport ».

Il poursuit en expliquant comment attirer les médias et comment se positionner dans un échange avec un journaliste être dans le bon sujet, celui qui va vous aider à booster votre notoriété.

