Quand la vidéo sur le web propulse l’innovation

“La vidéo est parfois plus puissante que le papier imprimé”

Pour Chris Anderson, l’administrateur des conférences Ted (à ne pas confondre avec l’auteur de Free et La longue traîne), la vidéo sur le web et son audience mondiale entraîne un nouveau phénomène qu’il appelle “L’innovation accélérée par les foules”. Son constat coule de source : plus la foule est grande et plus il y a d’innovateurs potentiels.

Pour le conférencier, la diffusion de vidéo sur le web permet à de nombreux talents d’être mis en lumière que ce soit pour diffuser une idée scientifique ou bien pour relancer l’innovation d’une discipline artistique ou sportive. Nous sommes dans l’ère de la participation et pour lui tout le monde peut apprendre aux autres : “Nous sommes une espèce sociale, nous nous déclenchons les uns les autres”.



Dans ce Ted Talks de 18 minutes, Chris Anderson nous démontre que chacun de nous est un innovateur potentiel à l’aide de plusieurs exemples dans le monde.

Ted Talks – Chris Anderson : Comment la vidéo sur le web alimente l’innovation mondiale





Si vous êtes abonné par e-mail, cliquez ici pour voir la vidéo.