Twitter : une IPO, de la pub et des tweets programmables

Twitter, bientôt en Bourse, poursuit son avalanche de nouveautés. Dorénavant, une partie de la twittosphère n’a plus besoin de suivre une personne pour pouvoir lui envoyer un message privé. Mais que les Twittos qui préfèrent les cercles fermés se rassurent, cette fonctionnalité est une option, libre à eux de l’activer ou non.

Pour activer l’option, il vous suffit d’aller dans les paramètres de votre compte et de cocher la case “Recevoir des messages privés de la part de n’importe quel abonné”.

Apparemment, plusieurs abonnés ne disposent pas encore de la mise à jour. À ce propos, 01net rapporte que le site web All Things D informe que cet essai pourrait aboutir à une nouvelle application de messagerie indépendante. Selon le média, cette stratégie pourrait faire partie d’un plan pour contrer des applications qui seraient identifiées comme un danger pour son introduction en Bourse.

Une autre bonne nouvelle est réservée pour l’instant aux entreprises installées aux États-Unis. En effet, depuis lundi dernier, une nouvelle fonctionnalité du portail ads.twitter.com leur donne la possibilité de planifier leurs tweets à une date ultérieure. Cette annonce postée, ce même jour, sur le blog officiel de Twitter, précise que les tweets sont programmables sur une année. Les marques auront deux possibilités pour planifier leurs messages, l’une à partir du bouton de création de tweet, placé en haut à droite, et l’autre via un nouvel onglet “Creatives” disposé entre les onglets “Campaigns” et “Analytics”.

Alors même que Twitter annonce qu’il préfère passer par le New York Stock Exchange pour son introduction en Bourse plutôt que par le Nasdaq, Bloomberg révèle que le réseau social viendrait de recruter le directeur des produits publicitaires de Google.

Rappelons que Twitter est toujours déficitaire et que ses pertes s’élèveraient à 64,6 millions de dollars. Ce chiffre serait fortement aggravé par sa campagne de marketing et de recrutement (300 personnes depuis cet été selon Presse Citron). Mais malgré ses pertes, Twitter a tout de même doublé son CA qui s’élève à 168,6 millions de dollars. De plus, sa nouvelle acquisition MooPub lui permettrait de développer de nouveaux revenus, notamment avec la vente d’espace de publicité pour les sites web en utilisant les données de ses abonnés.

