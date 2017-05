Kurveo, moteur de réseaux sociaux au plus proche des besoins de l’entreprise !

Article écrit par Didier Barbet CEO @Kurveo

Les réseaux sociaux sont incontournables

9 entreprises sur 10 envisagent d’assurer une présence sur les réseaux et médias sociaux !

Faire connaître son entreprise par l’engagement de sa propre communauté à moindre frais est désormais possible. Non seulement les outils numériques et digitaux le permettent, mais la tendance est clairement à la transparence et à l’engagement de l’ensemble des parties prenantes autour de l’intérêt de la marque et de ses utilisateurs.

Une multitude de réseaux sociaux

Lequel choisir dans la jungle des solutions et applications disponibles ?

Facebook pour son milliard d’utilisateurs ?

Google + pour ses services unifiés et son atout « référencement » ?

Viadeo et LinkedIn pour leur communauté professionnelle ?

Twitter pour son réseau d’influenceurs et de brèves sur l’actualité ?

Foursquare pour la géolocalisation ?

…

Il existe des centaines, des milliers de réseaux sociaux plus ou moins populaires et pertinents, aucun d’entre eux ne simplifie ni n’optimise de manière transversale la présence digitale d’une personne morale ou physique.

L’installation et l’utilisation d’un outil de gestion des médias et réseaux sociaux (Hootsuite, Sproutsocial, …) semble indispensable.

Combien d’applications et de services sont nécessaires pour atteindre une utilisation optimale ?

Sur combien de serveurs différents sont réparties les données personnelles de vos clients ? Combien de conditions générales d’utilisation différentes vous soumettent à une complexité technique et juridique ?

Une solution pour rassembler et multiplier les avantages

Nous avons imaginé une réponse en trois temps :

centralisation : votre communauté sur une interface et un serveur,

mutualisation : synchronisation des réseaux et médias sociaux les plus populaires sur votre plateforme sociale,

personnalisation : assurer une visibilité parfaite de votre entreprise et de vos marques auprès de votre communauté de clients, relations professionnels, fournisseurs, journalistes, prospects, partenaires, …

Kurveo permet de déployer un réseau social personnalisé aux couleurs de l’entreprise et ajusté aux besoins par le choix importants d’applications sociales (agenda, newsletter, régie publicitaire, boutique en ligne, blog, page, annuaire, …). En un clic et un formulaire le réseau social est en ligne. Avant d’inviter vos contacts, vous synchronisez vos réseaux sociaux (Facebook, Google, Twitter, LinkedIn, Yahoo, …) pour trois atouts principaux :

partager en un clic et sans copié collé vos publications,

inviter vos contacts sur votre réseau social,

connecter un compte personnel en un clic.

Nous facilitons l’usage des réseaux et médias sociaux pour toutes les entreprises, à commencer par celles qui n’ont ni les moyens, ni les ressources ni le temps à consacrer à ce nouvel usage. Aucune connaissance technique n’est nécessaire, la prise en main est immédiate, et les équipes de Kurveo se tiennent disponibles pour accompagner et conseiller les utilisateurs par une hotline téléphonique (disponible en 7 langues).

Conclusion

Kurveo ne concurrence pas les autres réseaux sociaux mais encourage vivement les petites et moyennes entreprises, associations, clubs sportifs, personnalités, … à utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître et reconnaître comme une organisation moderne et adapté aux usages de son temps. La suggestion, la recommandation et la cooptation sont essentielles pour assurer un développement durable et cohérent en supplantant les moyens de communications traditionnels chers et à fonds perdus une fois la campagne terminée !

Gardez contact avec chacun de vos visiteurs ainsi transformés en comptes utilisateurs qualifiés avec une remontée d’information permanente et immédiate.