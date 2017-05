Vos campagnes marketing bientôt sur Instagram ?

Instagram vient d’annoncer sur son blog la prochaine arrivée de la publicité intégrée dans le flux des utilisateurs aux États-Unis. La plate-forme de partage de photos et de vidéos revendique 150 millions d’utilisateurs. Pour justifier ce nouveau mode de monétisation, l’équipe déclare vouloir se consolider en une entreprise pérenne et promet des annonces en images et vidéos créatives et de belles qualités. Instagram laissera le choix à ses utilisateurs de masquer les publicités sur leur flux.



La nouvelle filiale de Facebook, achetée pour 1 milliard de dollars au mois d’avril 2012, sera aussi disponible via l’application Home de Facebook avec les plate-formes Flickr, Pinterest et Tumblr. Cette annonce a été postée hier sur le blog de Facebook par le Directeur de l’Ingénierie, Tom Alison.

