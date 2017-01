Startup Academy : La date de clôture des candidatures est officielle !

Le 21 Février, c’est la date limite d’inscription pour la promotion 2016 du premier concours de startups en France.

Rappelons que pour participer, la startup doit avoir moins de 3 ans d’existence et être orientée Web. La sélection est rude puisque seules 20 startups candidates seront pré-selectionnées pour la phase de pitch lors de la finale, Startup Academy Day.

Cette dernière étape aura lieu le 12 avril 2016, dans les locaux de TF1, partenaire du concours.

Et ce n’est pas tout. Cette journée donnera l’opportunité aux candidats de rencontrer les membres du Jury en en rendez-vous One to One (LA grande nouveauté de cette édition)

Les membres du Jury de Startup Academy sont des experts de divers horizons parmi lesquels se trouvent des investisseurs, des journalistes, des entrepreneurs à succès, etc.,.

Pour plus d’infos : http://startup-academy.net/