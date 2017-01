J-4 pour participer à Startup Academy 2016

Déjà plus de 70 startups ont rejoint l’aventure Startup Academy 2016 !

Il est encore temps de vous inscrire si ce n’est pas déjà fait ou de partager le lien à votre réseau pour y participer : —-> Participer au programme Startup Academy

La date limite de dépôt des candidatures a été prolongée jusqu’au dimanche 29 février à minuit.

Les Prix spéciaux

TF1 Publicité a renouvelé son partenariat et remettra un prix spécial lors de la finale le 12 avril : Le Prix Médias.

Chaque candidat pourra également participer au Prix du Public, en partenariat avec Widoobiz. Pour se faire, rien de plus simple. Il suffira pour les candidats d’enregistrer un pitch vidéo d’1 min et de mobiliser sa communauté pour liker la vidéo posté sur widoobiz.fr. Celui qui aura le plus de Likes remportera le prix.

Le Podium officiel de Startup Academy Enfin le Jury officiel désignera les 3 gagnants lors de la grande finale à la tour TF1, le 12 avril, à l’issue d’une session de pitches qui se déroulera sur scène. Le lauréat remportera, entre autre, un pack partenaire officiel à l’événement Web de l’année : Webdeux.Connect. Et ce n’est pas tout, nos partenaires permettront aux gagnant de bénéficier d’une très large visibilité. Si vous aussi vous souhaitez participer à Startup Academy et ou connaissez des startups qui seraient intéressées, n’attendez plus : —-> Participer au programme Startup Academy